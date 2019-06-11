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Afganistan'da mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı

Afganistan'da Cumhurbaşkanının kararıyla 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı.

11 Haziran 2019 Salı 17:26
Afganistan'da mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Haru Çahansuri, basına yaptığı açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin de olduğu 887 mahkumun Cumhurbaşkanı Gani'nin kararıyla serbest bırakılmaya başlandığını söyledi.

Ülkenin batısındaki Herat vilayeti Valilik Sözcüsü Ceylani Farhad da Cumhurbaşkanı Gani'nin kararı sonucu Herat'ta tutuklu 38 Taliban üyesinin salıverildiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin bu kararının olumlu karşılandığı ifade edilerek, söz konusu mahkumlardan 261'inin Taliban üyesi olduğu öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:26
  1. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Haru Çahansuri
  2. afganistan

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