Afganistan'da havan saldırısında bir çocuk öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinin Azra ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

203. Tunder Kolordu Komutanlığı sözcüsü İmal Muhmand, basına yaptığı açıklamada, Azra'nın Salim Hil köyünde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Evdeki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Muhmand, saldırıda 3 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



