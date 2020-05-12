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Aktüel

Afganistan’da hastane saldırısında can kaybı 13’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:49:48 -
Afganistan’da hastane saldırısında can kaybı 13’e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan, olaya ilişkin açıklamasında ikisi bebek 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

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