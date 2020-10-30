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Aktüel Afganistan'da Fransa'ya karşı protestolar
Aktüel

Afganistan'da Fransa'ya karşı protestolar

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:15:06 -
Afganistan'da Fransa'ya karşı protestolar

KABİL (AA) - Afganistan'ın birçok kentinde yüz binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarını ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerini protesto etti.

Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde cuma namazının ardından toplanan protestocular, ''Liderimiz Muhammed'', '' Yaşasın İslam'' ve ''Kahrolsun Macron'' sloganları attı.

Ellerinde "Hazreti Muhammed" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Fransa'yı kınadı.

Göstericiler adına konuşan din alimi Mevlana Muciburrahman Ensari, Müslümanların artık gaflet uykusundan uyanma vaktinin geldiğini söyledi.

Müslüman ülkelerin liderleri birleştiği takdirde kimsenin İslam'a dil uzatamayacağını ifade eden Ensari, ''Fransa liderleri anlasınlar ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaretin bedeli çok ağır olur.'' dedi.

Ensari, Macron'un Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret ederek büyük yanlış yaptığını, artık Fransa'da dahi rahat uyuyamayacağını dile getirdi.

Gösterinin sonunda Macron'un maketi ve Fransa bayrakları ateşe verildi.

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde Fransa karşıtı gösteriler düzenlendi.


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