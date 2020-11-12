Afganistan'da düzenlenen saldırıda muhabir yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir muhabir hayatını kaybetti.

Tolo News'deki habere göre, Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Radyo Azadi'de muhabir olarak çalışan İlyas Dayı'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırının Leşgergah şehrinde düzenlediğini belirten Zuvak, Dayı'nın aracında bulunan biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Radyo Azadi'nin haber büro şefi Sami Mehdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşım ve yakın arkadaşım İlyas Dayı bu sabah bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzücü bir olay. Seni hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.











