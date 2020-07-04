Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, Band Sang bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.
Kamyar, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 personelin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.