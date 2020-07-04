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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:42:33 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, Band Sang bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Kamyar, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 personelin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.

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