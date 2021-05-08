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Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Dünya Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:01:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan Faryab vilayetine bağlı Pashtun Kot ilçesinin Dahan-e Dara bölgesinde önceden yol kenarına döşenen bir bomba, güvenlik görevlilerini taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Faryab polisi sözcüsü Karim Yurish saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını bildirdi.

Yurish, "Güvenlik mensuplarımız bölgede bulunan bir hidroelektrik barajını korumak için yola çıkmıştı" bilgisini paylaştı.

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