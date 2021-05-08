Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Faryab vilayetine bağlı Pashtun Kot ilçesinin Dahan-e Dara bölgesinde önceden yol kenarına döşenen bir bomba, güvenlik görevlilerini taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.
Faryab polisi sözcüsü Karim Yurish saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını bildirdi.
Yurish, "Güvenlik mensuplarımız bölgede bulunan bir hidroelektrik barajını korumak için yola çıkmıştı" bilgisini paylaştı.