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Aktüel Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
Aktüel

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:47:16 -
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Paktiya Valiliği, saldırganın, bomba yüklü araçla vilayetin merkezi Gerdiz'de devriye gezen güvenlik güçlerini hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 19 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının şiddetiyle bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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