Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği, saldırganın, bomba yüklü araçla vilayetin merkezi Gerdiz'de devriye gezen güvenlik güçlerini hedef aldığını açıkladı.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 19 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, saldırının şiddetiyle bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.