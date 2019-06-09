Afganistan'da bir saldırı daha! Çok sayıda ölü var Taliban Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakolunasaldırı düzenledi. Olayda 14 korucu ve 1 sivil öldü.

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 korucuyla 1 sivilin öldüğü bildirildi. Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. 7 korucu yaralı Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi. Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti. Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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