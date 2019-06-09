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Afganistan'da bir saldırı daha! Çok sayıda ölü var

Taliban Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakolunasaldırı düzenledi. Olayda 14 korucu ve 1 sivil öldü.

09 Haziran 2019 Pazar 12:29
Afganistan'da bir saldırı daha! Çok sayıda ölü var

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 korucuyla 1 sivilin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

7 korucu yaralı

Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.

Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:29
  1. Afganistan
  2. Afganistan saldırı
  3. Taliban
  4. Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi

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