Afganistan'da bir saldırı daha! Çok sayıda ölü var
Taliban Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakolunasaldırı düzenledi. Olayda 14 korucu ve 1 sivil öldü.09 Haziran 2019 Pazar 12:29
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 korucuyla 1 sivilin öldüğü bildirildi.
Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
7 korucu yaralı
Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.
Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
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