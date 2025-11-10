  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın
Dünya Afganistan’da bacakları kopmuştu! Şara’dan dikkat çeken görüşme
Dünya

Afganistan’da bacakları kopmuştu! Şara’dan dikkat çeken görüşme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afganistan’da bacakları kopmuştu! Şara’dan dikkat çeken görüşme

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Afganistan’da görev yaparken patlamada bacaklarını ve sol işaret parmağını kaybeden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili önemli temaslarda bulunuyor.

Şara, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı “tarihi” görüşmeden saatler önce, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile Şam'a uygulanan yaptırımları ve bunları hafifletmenin yollarını görüşmek üzere uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Mast, Washington'un Suriye dosyasına yaklaşımını yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini söyledi ve yaptırımların sivillerin yaşamı üzerindeki yansımaları konusunda Şam'ın tutumunu anladığını ifade etti.

“SURİYE'YE GERÇEK BİR ŞANS VERMENİN ZAMANI GELDİ”

Dün başkent Washington'a igiden Şara, ülkenin 1946'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye Devlet Başkanı olarak Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk kişi olacak.

Suriye Amerikan Koalisyonu üyesi Abdulhafız Şeref, Şara ile yaptığı görüşmenin Mast'ın düşüncelerinde bir değişikliğe ve tutumunda önemli bir yumuşamaya yol açtığını, Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasının önündeki en büyük engel olan Mast'ın yasanın yürürlükten kaldırılmasını yarı destekler hale geldiğini söyledi.

Şeref toplantı sonrasında Mast'ın şu sözlerini aktardı: "Barış yapmanın ve Suriye'ye gerçek bir şans vermenin zamanı geldi.

Basında yer alan haberlere göre Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti Suriye'nin modern tarihinde önemli bir anı temsil ediyor ve on yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ve izolasyonun ardından uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme kapı açıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23