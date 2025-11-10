Afganistan’da bacakları kopmuştu! Şara’dan dikkat çeken görüşme

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili önemli temaslarda bulunuyor.

Şara, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı “tarihi” görüşmeden saatler önce, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile Şam'a uygulanan yaptırımları ve bunları hafifletmenin yollarını görüşmek üzere uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Mast, Washington'un Suriye dosyasına yaklaşımını yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini söyledi ve yaptırımların sivillerin yaşamı üzerindeki yansımaları konusunda Şam'ın tutumunu anladığını ifade etti.

“SURİYE'YE GERÇEK BİR ŞANS VERMENİN ZAMANI GELDİ”

Dün başkent Washington'a igiden Şara, ülkenin 1946'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye Devlet Başkanı olarak Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk kişi olacak.

Suriye Amerikan Koalisyonu üyesi Abdulhafız Şeref, Şara ile yaptığı görüşmenin Mast'ın düşüncelerinde bir değişikliğe ve tutumunda önemli bir yumuşamaya yol açtığını, Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasının önündeki en büyük engel olan Mast'ın yasanın yürürlükten kaldırılmasını yarı destekler hale geldiğini söyledi.

Şeref toplantı sonrasında Mast'ın şu sözlerini aktardı: "Barış yapmanın ve Suriye'ye gerçek bir şans vermenin zamanı geldi.

Basında yer alan haberlere göre Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti Suriye'nin modern tarihinde önemli bir anı temsil ediyor ve on yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ve izolasyonun ardından uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme kapı açıyor.