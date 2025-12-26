Afganistan, Suudi Arabistan ve BAE'ye batarya ihraç etti!

Dünya Bankası'nın son Afganistan Kalkınma Güncellemesi'ne göre Afganistan ekonomisi, düşük enflasyon ve güçlü gelirler sayesinde üst üste ikinci yıl büyümeye devam ediyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayeti yetkilileri tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, yerel sanayi bölgesinde üretilen çeşitli boyutlardaki on konteyner akünün ilk kez Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre aküler, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı, yerel yetkililer ve sanayicilerin huzurunda gönderildi.

Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı, son dört yılda sanayi sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve İslam Emirliği'nin kurulmasıyla birlikte yerli üretime yatırım için gerekli koşulların oluşturulduğunu belirtti.

Herat yerel yönetimi de söz konusu ihracatı memnuniyetle karşılayarak yerli ürünlerin ihracatını yerel ve ulusal ekonominin güçlendirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirdi. Sanayicilere tam destek sağlamanın, gerekli kolaylıkları sunmanın ve üretim ve ihracatın gelişmesi için uygun bir ortam yaratmanın yönetim için en önemli öncelikler olmaya devam ettiğini belirtti.

Afganistan ekonomisi hızla büyüyor

Hızlı nüfus artışı, genişleyen ticaret açığı ve yoksulluk gibi olumsuz faktörlerin varlığı ise sürüyor.

Afganistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının, 2024'teki yüzde 2.5'lik büyümenin ardından 2025'te yüzde 4.3 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu genişlemenin hizmet ve sanayi sektörlerindeki faaliyetlerindeki hızlanmadan kaynaklandığı belirtiliyor. İran ve Pakistan'dan geri dönen iki milyondan fazla Afgan mültecinin bu artışta önemli payı olduğu ifade ediliyor.

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid de Dünya Bankası'nın raporunun bir bölümüne atıfta bulunarak, Afganistan'daki enflasyon oranının mevcut takvim yılı için ortalama yüzde 2 olarak tahmin edildiğini ve bunun bölgedeki en düşük oranlardan biri olduğunu belirtti.

Mücahid bu durumu gıda fiyatlarındaki istikrara ve Afganistan'ın ulusal para biriminin güçlenmesine bağladı.

Kaynak: Mepa News