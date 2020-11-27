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Aktüel Afganistan Savunma Bakanlığı: 19 Taliban militanı öldürüldü
Aktüel

Afganistan Savunma Bakanlığı: 19 Taliban militanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:39:56 -
Afganistan Savunma Bakanlığı: 19 Taliban militanı öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Afganistan Savunma Bakanlığı, iki şehirde meydana gelen çatışmalarda 19 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Badgis ve Kandahar şehirlerinde Afganistan güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Badgis'te Taliban militanlarının güvenlik güçlerine saldırısının ardından çıkan çatışmada grubun sorumlusu da dahil olmak üzere 8 örgüt üyesinin öldüğü ifade edildi.

Kandahar'da meydana gelen çatışmada ise 11 Taliban militanının öldürüldüğü, 15 militanın da yaralandığı açıklandı.




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