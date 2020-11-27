Afganistan Savunma Bakanlığı: 19 Taliban militanı öldürüldü
İSTANBUL (AA) - Afganistan Savunma Bakanlığı, iki şehirde meydana gelen çatışmalarda 19 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, Badgis ve Kandahar şehirlerinde Afganistan güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Badgis'te Taliban militanlarının güvenlik güçlerine saldırısının ardından çıkan çatışmada grubun sorumlusu da dahil olmak üzere 8 örgüt üyesinin öldüğü ifade edildi.
Kandahar'da meydana gelen çatışmada ise 11 Taliban militanının öldürüldüğü, 15 militanın da yaralandığı açıklandı.