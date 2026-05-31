  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okyanusta dehşet gecesi! ABD uçakları o gemiyi füzelerle vurdu Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar Bakan Kurum'dan 854 yıllık çınar paylaşımı! Kanuni’nin otağ kurduğu çınar koruma altında Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti İsrail BM’nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları Yunanistan’dan Ege’de yeni hamle: Mavi Vatan’a karşı deniz parkı planı CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi! Sularda yüzdüğü tespit edildi! Hürmüz Boğazı’nda gizemli cisim
Dünya Afganistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a rest
Dünya

Afganistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a rest

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afganistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a rest

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, Rusya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, Rusya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mevlevi Yakup, "Afganistan'ın hava sahasını korumak için çaba sarf ettiklerini" vurguladı.

Yakup, böylece "Pakistan'ın Afganistan topraklarına artık hava saldırısı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini" dile getirdi.

Mevlevi Yakup, Rusya ile yapılan askeri anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Pakistan'ın yakın gelecekte Afganistan'a saldırı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini" vurguladı.

Cumartesi günü Moskova dönüşünde gazetecilere konuşan Yakup, "Pakistan herhangi bir şikayette bulunduysa, Rusya ile yapılan anlaşmadan korkmuş olabilir. Gördüğünüz gibi birkaç ay önce Pakistan, Afganistan'ın herhangi bir bölgesini bombalamaya cesaret edebiliyordu. Bu nedenle biz de yakın gelecekte bunu yapmalarını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Yakup'un basına yaptığı açıklamalar, Rusya ile imzalanan anlaşmaya odaklandı.

 

Mevlevi Yakup, "Bu ne bir güvenlik ne de savunma anlaşmasıdır. Bu askeri ve teknik bir anlaşmadır ve kimsenin endişelenmesine gerek yoktur. Bizde onarılması gereken Rus askeri teçhizatı var ve bu onarım anlaşma çerçevesinde onarım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yakup, ABD ile de yalnızca silahların onarımına odaklanan benzer anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

Afganistan'da Rusya ve ABD yapımı çok sayıda silah sistemi bulunuyor. Bu silahların bir bölümü ABD'nin çekilmesi sırasında Amerikan askerleri tarafından kullanılamaz hale getirilmişti.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23