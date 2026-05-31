Afganistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a rest

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, Rusya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü Moskova dönüşünde gazetecilere konuşan Yakup, "Pakistan herhangi bir şikayette bulunduysa, Rusya ile yapılan anlaşmadan korkmuş olabilir. Gördüğünüz gibi birkaç ay önce Pakistan, Afganistan'ın herhangi bir bölgesini bombalamaya cesaret edebiliyordu. Bu nedenle biz de yakın gelecekte bunu yapmalarını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Mevlevi Yakup, "Bu ne bir güvenlik ne de savunma anlaşmasıdır. Bu askeri ve teknik bir anlaşmadır ve kimsenin endişelenmesine gerek yoktur. Bizde onarılması gereken Rus askeri teçhizatı var ve bu onarım anlaşma çerçevesinde onarım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yakup, ABD ile de yalnızca silahların onarımına odaklanan benzer anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

Afganistan'da Rusya ve ABD yapımı çok sayıda silah sistemi bulunuyor. Bu silahların bir bölümü ABD'nin çekilmesi sırasında Amerikan askerleri tarafından kullanılamaz hale getirilmişti.

Kaynak: Mepa News