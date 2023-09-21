Afganistan İslam Emirliği, zenginlerin gasp ettiği devlet arazilerini geri alıyor

Afganistan İslam Emirliği, ülkede yönetimi devraldığı Ağustos 2021 tarihinden bu yana devlet arazilerini gasp eden kişilere yönelik sürdürdüğü mücadelede başarılı sonuçlar almaya başladığını duyurdu.

ABD'nin başını çektiği koalisyonun 20 yıllık işgali döneminde, hükümetteki nüfuzlarını da kullanarak devlet arazilerine el koyan kişilerden bu mülkiyetlerin geri alınması için İslam Emirliği, "Arazi Gaspçılarıyla Mücadele Komisyonu"nu kurdu.

Yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını sürdüren "Arazi Gaspçılarıyla Mücadele Komisyonu" son 2 yılda Afganistan genelinde gasp edilen yaklaşık 700 bin dönümlük devlet arazisinin geri alındığını açıkladı.

Belh vilayetine gerçekleştirdikleri ziyarette yerel yönetimle yapılan toplantının ardından konuşan Komisyon yetkilileri; sadece Belh vilayetinde 120 bin dönümlük gasp edilmiş arazinin değerlendirildiğini belirterek bunun 11 bin dönümlük bölümünün geri alındığını söyledi.

Komisyon Sekreteri İhsanullah Wasiq, "İslam Emirliği Komisyonu, Afganistan genelinde bugüne kadar yaklaşık 700 bin dönümlük araziyi geri aldı." dedi.

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Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhakim Şerai, ellerinde herhangi bir mülkiyet belgesi bulunmayan kişilerden bu devlet arazilerinin alındığına dikkat çekti.

Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Attaullah Ömeri ise, "Geçmişte burada proje yapan, bölüştüren, dağıtan, plan yapıp halka dağıtan, halka arazi belgeleri veren, paralarını alan güçlü insanlar vardı. Hatta paraları bir banka tarafından toplanıyordu ama gerçekte burası devlet arazisiydi." ifadelerini kullandı.

Komisyon üyelerinin, Belh yerel yöneticilerinden vilayet genelinde gasp edilen toprakların geri alınabilmesi için kendileriyle iş birliği yapmalarını istediği öğrenilirken, Belhli yöneticilerin komisyon üyelerine arazi meselesinde tam iş birliği yapacaklarına dair güvence verdiği kaydedildi.

Toplantıda söz alan Belh Valisi Muhammed Yusuf Wafa, "Hepimizin Komisyonun kararına bağlı kalacağımıza söz veriyoruz." dedi. (İLKHA)