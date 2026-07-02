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Ekonomi Afganistan İslam Emirliği ihracat programını açıkladı
Ekonomi

Afganistan İslam Emirliği ihracat programını açıkladı

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Afganistan İslam Emirliği ihracat programını açıkladı

Afganistan İslam Emirliği'nin İdari İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdusselam Hanefi, 5. Ulusal ve Uluslararası Sanayi ve Madencilik Haftası Fuarı'nın açılışında bir konuşma yaptı.

Afganistan İslam Emirliği'nin İdari İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdusselam Hanefi, 5. Ulusal ve Uluslararası Sanayi ve Madencilik Haftası Fuarı'nın açılışında bir konuşma yaptı.

"Afganistan'ın kendi kendine yeterliliğe doğru ilerlediğini" belirten Hanefi, "yerli üretimin artık gözle görülür biçimde arttığını" söyledi.

Hanefi, "onlarca yıllık çatışmaların ülkeye geniş çaplı zarar verdiğini" dile getirirken, "İslam Emirliği'nin bu etkileri azaltmak ve ticaret imkanlarını genişletmek için aktif biçimde çalıştığını" vurguladı.

 

Hanefi, "ithalat bağımlılığından uzaklaşmaya yönelik stratejik bir dönüşümün" altını çizerek "hükümetin Afganistan'ı ihracat odaklı bir ekonomiye dönüştürmeye kararlı olduğunu" belirtti.

Hanefi, bu amaca dönük olarak sanayicileri desteklemek için yaklaşık 25 sektörde kolaylaştırıcı tedbirlerin hayata geçirildiğini, bunlar arasında sanayi arazisi tahsisi, vergi muafiyetleri ve ek lojistik teşviklerin yer aldığını kaydetti.

Hanefi, yerli ve uluslararası yatırımcılara "Afganistan'ın madencilik sektörü ve diğer sanayi alanlarına sermaye yönlendirme" çağrısında bulundu ve yatırımcıları "mevcut fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmaya" çağırdı.

Kaynak: Mepa News

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