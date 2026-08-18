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Suyunu sürmek yetiyor: Siğillere karşı daha etkili ilaç yok! Siğilleri düşürüyor... İbn-i Sina'nın gizli şifa reçetesi Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı! Yok artık Kara Kartal! Beşiktaş’tan Nico Gonzalez hamlesi! Juventus’a teklif yapıldı Yeni sezonda balık bolluğu! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? Her gitme iddiasında zam mı yapılacak? Cim-Bomlular şaştı kaldı bu işe... Kat Kat Fırsat Kataloğu’nda şoke eden indirim rüzgarı! Tarım Kredi'de 18-27 Ağustos'ta cepler bayram edecek Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!
Otomotiv
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Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

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Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota, ikonik modelleri Yeni Hilux ve 6. nesil RAV4 Hybrid ile ürün gamını güçlendiriyor. Türkiye’de satışa sunulan Yeni Hilux, 3,99 milyon TL’den başlayan fiyatı ve 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla dikkat çekerken, Yeni RAV4 Hybrid yılın son çeyreğinde Toyota Plazalarda yerini alacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Hilux ve RAV4, satış adetlerinin ötesinde markamıza değer katan, Toyota’nın farklı alanlardaki gücünü ve kimliğini temsil eden iki ikonik model” dedi.

#1
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota, otomotiv dünyasında birer ikon haline gelen Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinin yeni neslini Türkiye’de tanıttı. Gerçekleştirilen lansmanla birlikte yaklaşık 60 yıllık geçmişi ve 27 milyonu aşan satış adediyle pick-up segmentinin efsane modellerinden biri olan Hilux’ın yeni nesli, lansmana özel 3.990.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca Yeni Hilux, tüm versiyonlarda geçerli 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla da dikkat çekiyor. SUV segmentinin yaratıcısı RAV4’ün 6. nesli ise son çeyrekte Toyota Plazalardaki yerini alacak.

#2
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota’nın farklı segmentlerdeki güçlü ürün yaklaşımını temsil eden iki model, yeni nesilleriyle tasarım, teknoloji, güvenlik ve sürüş deneyimi açısından kapsamlı şekilde yenilendi. Efsanevi dayanıklılığıyla dünya çapında kendine özgü bir yer edinen Hilux, yeni neslinde daha premium ve teknolojik bir karakter kazanırken 1994 yılından bu yana SUV segmentine yön veren RAV4 hibrit teknolojisi, yeni dijital deneyimi ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle iddiasını daha da ileri taşıyor.

#3
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Hilux ve Yeni RAV4 Hybrid’in otomotiv sektörü ve Toyota açısından önemine değinerek, “Hilux ve RAV4 Hybrid, otomotiv sektöründe global ikonlar haline gelmiş iki model. Her nesliyle segmentinin referans noktası olarak kabul ediliyor. Hilux ve RAV4, bizim için satış adetlerinin ötesinde markamıza değer katan, Toyota’nın farklı alanlardaki gücünü ve kimliğini temsil eden iki ikonik model. Her jenerasyonda olduğu gibi bu modeller hem global olarak hem de Türkiye’de müşterilerimizden yoğun talep görüyor. Hilux, Türkiye’de de segmentinde liderlik konumunu uzun yıllardır kanıtlamış durumda. Hem özel hem de iş amaçlı kullanımlarda tercih ediliyor. Türkiye’de 2004’ten bu yana 70 bin adedin üzerinde satış rakamıyla Hilux, en çok tercih edilen pick-up modeli olmayı başardı. Yeni nesliyle birlikte Hilux, daha premium bir noktada konumlandırılıyor. Standart 4x4 çekiş sistemiyle sunduğumuz bu modelden yıl sonuna kadar 1000 adet satmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte son çeyrekte satışa sunacağımız Toyota RAV4 Hybrid de, markamızın prestij modellerinden birisi. RAV4, hem Avrupa hem globalde Toyota’nın en çok tercih edilen SUV modeli olmaya devam ederken 2025 yılında dünyanın bir numaralı modeli olarak iddiasını daha da arttırdı. Türkiye'de model duyurusunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren de son derece güçlü bir müşteri ilgisiyle karşılaştık. Ancak global talebin yüksek olması nedeniyle sınırlı sayıda araç temin edebiliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'ye ayrılan araç adedini artırabilmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

#4
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota’nın yılın geri kalanında da önemli yenilikleri müşterileriyle buluşturmaya devam edeceğini belirten Bozkurt, “Yeni Hilux ve Yeni RAV4 Hybrid’in ürün gamımıza katılmasıyla Toyota’nın Türkiye’deki ürün gamını iki çok önemli modelle daha da güçlendiriyoruz. Ancak yeniliklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Yoğun ürün takvimimizi, yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planladığımız GR Yaris ile sürdüreceğiz. Böylece 2026’nın kalan döneminde farklı segmentlerde sunacağımız önemli modellerle ürün yelpazemizi yenilemeye devam edeceğiz. Her bir modelimiz kendi segmentinde iddialı ve Toyota markasına kattığı değerle de önemli bir rol üstleniyor” dedi.

#5
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Tüm dünyada gücü ve dayanıklılığıyla bir efsane haline gelen Hilux, 9. nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Lansmana özel olarak 3.990.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Hilux, Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yeni Hilux ürün gamı, çiftçilik, madencilik ve inşaat gibi zorlu iş koşullarındaki profesyonel kullanımdan, şehir yaşamına ve doğaya kaçış odaklı yaşam tarzı kullanımına kadar farklı beklentilere yanıt veren geniş bir seçenek sunuyor.

#6
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Hilux yeni neslinde premium tasarımı, gelişmiş teknolojileri, artırılan konfor seviyesi ve üstün arazi kabiliyetiyle bu karakterini daha ileriye taşıyor. Yeni model, Türkiye’de 2.8 L Mild Hybrid Power güç ünitesi, otomatik şanzıman ve standart 4x4 çekiş sistemiyle sunuluyor. Dört silindirli dizel motorla birlikte çalışan mild hibrit sistem, 204 HP güç ve 500 Nm tork üretirken özellikle hızlanma ve dur-kalk sürüşlerinde daha sessiz, akıcı ve konforlu bir sürüş karakteri sağlıyor. Hilux modelinde, klasik renklerin yanı sıra aracın premium tarzının altını çizen dış renk seçenekleri de bulunuyor. Yeni model Amber, Antrasit Gri, Egzotik Kırmızı, Kar Beyazı, Gümüş Metalik Gri, Siyah ve Galaksi Beyaz renkleriyle tercih edilebilecek.

#7
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota, tamamen Yeni Hilux’ın güçlü ve dayanıklı karakterini daha modern ve premium bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumladı. İnce far tasarımı, TOYOTA yazısını taşıyan ön bölüm, petek tasarımlı ön ızgara, kaslı tampon ve çamurluk tasarımı ile yeni alaşım jantlar modelin güçlü görünümünü tamamlıyor. Tamamen yenilenen kabin ise Yeni Hilux’ın premium karakterini daha ileri taşıyor. Yeni nesil Land Cruiser’dan ilham alan kabinde kaliteli malzemeler, deri dokulu yüzeyler ve modern detaylar dikkat çekiyor. 12.3 inç multimedya ekranı ile 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranı teknolojik kabinin merkezinde yer alıyor.

#8
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni Hilux, yeni neslinde de kendisini tüm dünyada bir ikon haline getiren arazi kabiliyetinden ödün vermiyor. 310 mm yerden yüksekliği, 29 derecelik yaklaşma ve 24 derecelik uzaklaşma açılarıyla zorlu koşullara hazır olan Hilux, 700 mm derinliğindeki sudan geçiş kabiliyetiyle de güçlü arazi karakterini ortaya koyuyor. Çoklu Arazi Modu Seçimi, çamur, kum, kar ve kaya gibi farklı zemin koşullarına göre aracın sürüş karakterini optimize ederken, dört kameralı Arazi Monitörü 360 derece görüş sağlayarak zorlu parkurlarda sürücünün çevresini daha kolay kontrol etmesine yardımcı oluyor.

#9
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni Hilux, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle de eksiksiz bir model olarak öne çıkıyor. Üçüncü nesil Toyota Safety Sense’in standart olarak sunulduğu modelde Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Şerit Takip Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi ve Proaktif Sürüş Desteği gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri yer alıyor.

#10
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni Toyota Hilux, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç farklı versiyonla sunuluyor. Lansmana özel olarak 3.990.000 TL’den sunulan giriş seviyesi Adventure versiyonunda Toyota Safety Sense 3, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 17 inç çelik jantlar, LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 9 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge, Adaptif Hız Sabitleme, arka diferansiyel kilidi gibi özellikler yer alıyor.

#11
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Lansman özel fiyata sahip ve 4.390.000 TL’den sunulan Hi-Cruiser versiyonunda ise 17 inç alaşım jantlar, Premium LED ön farlar, LED arka farlar, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı deri direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar ile birlikte 12.3 inç multimedya ekranı ve kablosuz şarj cihazı sunuluyor. Çoklu Arazi Modu Seçimi, sürgülü kasa kapağı ve roll-bar da Hi-Cruiser versiyonunun öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

#12
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Ürün gamının en üstünde konumlanan ve lansman kapsamında 4.590.000 TL seviyesinden sunulan Invincible versiyonu ise 18 inç Invincible özel alaşım jantları ve Invincible tasarım detaylarıyla ayrışıyor. Deri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, JBL Premium Ses Sistemi, 360 derece kamera, Arazi Monitörü, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve 12.3 inç dijital gösterge paneli Invincible versiyonunun donanımları arasında yer alıyor.

#13
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota, lansmanla birlikte tüm Hilux versiyonları için sunduğu finansman fırsatını da duyurdu. Buna göre Yeni Hilux, 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajından yararlanılarak tercih edilebilecek.

#14
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

RAV4, otuz yılı aşkın sürede dünya genelinde 180’den fazla ülkede 15 milyondan fazla satış adedine ulaşarak Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Avrupa’da ise bugüne kadar 2.5 milyondan fazla satışla markanın büyümesinde önemli bir rol üstlendi.

#15
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

SUV segmentine yön vererek bir ikon haline gelen RAV4’ün 6. nesli de satışa sunulmadan önce Türkiye’de ilk kez basın mensupları tarafından deneyimlendi. Yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanan D-SUV modeli Yeni RAV4 Hybrid tamamen yenilenen tasarımı, ileri dijital teknolojileri, geliştirilmiş tam hibrit sistemi, akıllı 4x4 çekiş sistemi ve geliştirilen sürüş dinamikleriyle yeni bir dönemin kapısını açıyor.

#16
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

İlk kez 1994 yılında yollara çıkan RAV4, SUV segmentinin gelişiminde öncü modellerden biri oldu. Yeni neslinde ikonik DNA’sını koruyan RAV4, güçlü SUV karakterini daha modern ve premium bir tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Keskin hatlara sahip ön tasarım, kaslı kaput yapısı, inceltilmiş yeni nesil LED farlar ve geniş gövde görünümü modelin güçlü duruşunu öne çıkarırken, tamamen yenilenen dijital kokpit, konfor ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

#17
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni RAV4 Hybrid’in kabininde sürücü odaklı 12.3 inç dijital gösterge paneli, 23 inç Ön Cama Yansıtmalı Gösterge Ekranı (Head Up Display) ve 12.9 inç multimedya ekranı öne çıkıyor. Shift-by-wire elektronik vites sistemi daha sade ve modern bir orta konsol tasarımına katkı sağlarken, geliştirilen bağlantı özellikleri günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Yeni RAV4 Hybrid aynı zamanda Toyota’nın yeni yazılım geliştirme platformunun kullanıldığı ilk modellerden biri olarak markanın dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.

#18
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota’nın elektrifikasyon alanındaki deneyimini daha ileri taşıyan Yeni RAV4 Hybrid, markanın geliştirilmiş 5. nesil tam hibrit teknolojisiyle daha verimli bir sürüş performansı gösteriyor. 2.5 litrelik hibrit güç ünitesine sahip dört çeker Yeni RAV4 Hybrid, toplam 194 HP sistem gücü sunuyor. Yeni RAV4 Hybrid’de sürüş dinamikleri de kapsamlı şekilde geliştirildi. TNGA-K platformu üzerine geliştirilen RAV4’te süspansiyon bağlantılarında yapılan geliştirmeler, daha dengeli yol tutuş ve yüksek sürüş konforu sağlıyor. Yeni RAV4 Hybrid, gerçekleştirilen geliştirmeler sayesinde ani manevralarda dahi daha dengeli ve sedan benzeri bir sürüş karakteri sunarken, dört çeker sistemiyle şehir kullanımının ötesine geçerek farklı yol ve arazi koşullarında da yüksek güven ve hareket özgürlüğü sağlıyor. 749 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi ve tamamen yatırılabilen arka koltuklar ise RAV4’ün çok yönlü SUV karakterini destekliyor.

#19
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni RAV4, Toyota’nın en güncel güvenlik ve sürüş destek teknolojilerini bir araya getiren Toyota T-Mate çatısı altında 4. nesil Toyota Safety Sense sisteminin kullanıldığı ilk model olarak öne çıkıyor. TSS4 kamera ve radar geliştirmeleri ile TSS3'e göre daha geniş yatay görüş açısı ve 1.7 kat daha fazla uzun algılama mesafesi sunuyor. Bu geliştirmeler ile Yeni RAV4 Hybrid geliştirilmiş algılama ve hızlı risk tespiti yaparak daha hızlı destekliyor ve daha iyi koruyor. Yeni nesil güvenlik paketi kapsamında geliştirilen Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar, Proaktif Sürüş Desteği, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi, Acil Durum Direksiyon Desteği, Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi teknolojiler sürücünün çevresel farkındalığını artırıyor. Yaya, bisikletli, scooter ve motosiklet algılama özellikli Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Görüntü Monitörü de Yeni RAV4 Hybrid’in kapsamlı güvenlik yaklaşımını tamamlıyor.

#20
Foto - Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Yeni Toyota RAV4, her neslinde olduğu gibi kullanıcıların beklentilerini aşacak konfor ve lüks donanım özellikleriyle premium SUV tarzının altını çizmeye devam ediyor. Türkiye’de Flame, Passion, Premier ve GR SPORT olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle sunulacak RAV4 Hybrid, giriş seviyesinden itibaren Toyota Safety Sense 4, 12.9 inç multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı gibi gelişmiş teknolojilerle gelecek. Ayrıca donanım seviyesine göre panoramik cam tavan, 20 inç alaşım jantlar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, 360 derece 3D Panoramik Görüntü Monitörü, JBL Premium Ses Sistemi ve Gelişmiş Otomatik Park Sistemi gibi özelliklerle de tercih edilebilecek. Motor sporlarından ilham alan GR SPORT versiyonu ise kendine özgü detaylarıyla Yeni RAV4 Hybrid ürün gamının sportif karakterini öne çıkaracak.

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