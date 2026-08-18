Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!
Toyota, ikonik modelleri Yeni Hilux ve 6. nesil RAV4 Hybrid ile ürün gamını güçlendiriyor. Türkiye’de satışa sunulan Yeni Hilux, 3,99 milyon TL’den başlayan fiyatı ve 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla dikkat çekerken, Yeni RAV4 Hybrid yılın son çeyreğinde Toyota Plazalarda yerini alacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Hilux ve RAV4, satış adetlerinin ötesinde markamıza değer katan, Toyota’nın farklı alanlardaki gücünü ve kimliğini temsil eden iki ikonik model” dedi.