Toyota’dan Türkiye’ye iki ikon birden! Yeni Hilux satışa sunuldu! 6’ncı nesil RAV4 için geri sayım başladı!

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Hilux ve Yeni RAV4 Hybrid’in otomotiv sektörü ve Toyota açısından önemine değinerek, “Hilux ve RAV4 Hybrid, otomotiv sektöründe global ikonlar haline gelmiş iki model. Her nesliyle segmentinin referans noktası olarak kabul ediliyor. Hilux ve RAV4, bizim için satış adetlerinin ötesinde markamıza değer katan, Toyota’nın farklı alanlardaki gücünü ve kimliğini temsil eden iki ikonik model. Her jenerasyonda olduğu gibi bu modeller hem global olarak hem de Türkiye’de müşterilerimizden yoğun talep görüyor. Hilux, Türkiye’de de segmentinde liderlik konumunu uzun yıllardır kanıtlamış durumda. Hem özel hem de iş amaçlı kullanımlarda tercih ediliyor. Türkiye’de 2004’ten bu yana 70 bin adedin üzerinde satış rakamıyla Hilux, en çok tercih edilen pick-up modeli olmayı başardı. Yeni nesliyle birlikte Hilux, daha premium bir noktada konumlandırılıyor. Standart 4x4 çekiş sistemiyle sunduğumuz bu modelden yıl sonuna kadar 1000 adet satmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte son çeyrekte satışa sunacağımız Toyota RAV4 Hybrid de, markamızın prestij modellerinden birisi. RAV4, hem Avrupa hem globalde Toyota’nın en çok tercih edilen SUV modeli olmaya devam ederken 2025 yılında dünyanın bir numaralı modeli olarak iddiasını daha da arttırdı. Türkiye'de model duyurusunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren de son derece güçlü bir müşteri ilgisiyle karşılaştık. Ancak global talebin yüksek olması nedeniyle sınırlı sayıda araç temin edebiliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'ye ayrılan araç adedini artırabilmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.