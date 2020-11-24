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Aktüel Afganistan "dostluk ilişkilerini güçlendirme" amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak
Aktüel

Afganistan "dostluk ilişkilerini güçlendirme" amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:23:48 -
Afganistan "dostluk ilişkilerini güçlendirme" amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

İSTANBUL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Pakistan ile iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi" amacıyla, ülkedeki cezaevlerinde bulunan bazı Pakistanlı mahkumların serbest bırakılması için karar çıkardı.

Söz konusu karara göre, bir aya kadar hapis cezası kalan ve para cezalarının ödenmemesi nedeniyle cezaevinde bulunan bazı Pakistanlı mahkumlar tahliye edilecek.

Serbest bırakılacak mahkumlarla ilgili sayı, tutuklanma nedeni ve suç türü gibi bilgiler paylaşılmadı.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Pakistan, dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Afganistan'daki Pakistanlı mahkumları serbest bırakma kararıyla gösterdiği iyi niyetten dolayı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Karar, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın geçen hafta Kabil'e yaptığı bir günlük ziyaretinin ardından geldi.





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