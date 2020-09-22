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Aktüel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ateşkes önceliğimizdir
Aktüel

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ateşkes önceliğimizdir

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:22:35 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ateşkes önceliğimizdir

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, hükümetin öncelikle görevinin ateşkesin sağlanması olduğunu söyledi.

Gani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 75. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı videolu mesajında Taliban ile Katar'da devam eden Afganlar arası müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.

''Afganistan hükümetinin öncelikle görevi ateşkesin sağlanması'' diyen Gani, barış konusunda ilerleme kaydetmek için şiddetin sonlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

BM üyelerinden Afganistan halkının son 19 yıl içerisinde elde ettikleri kazanımları kaybetmemesi konusunda yardımını isteyen Gani, Afganistan'ın barış ve huzur ortamına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'dan da insani ateşkes taleplerine olumlu yanıt beklediklerini sözlerine ekledi.

Afganistan heyeti ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan müzakereler halen devam ediyor.

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