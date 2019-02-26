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Affetmemenin büyük zararları

Psikiyatrist Prof. Dr. Tarhan, affetmenin kişiyi duygusal yüklerinden arındırdığına dikkat çekti. Tarhan, affetmemenin kişiye olan zararlarını sıraladı. Affetmemek ne kadar zararlıdır? İşte ayrıntılar...

26 Şubat 2019 Salı 20:40
Affetmemenin büyük zararları

Psikiyatrist Prof. Dr. Tarhan, affetmenin kişiyi duygusal yüklerinden arındırdığına dikkat çekti. Tarhan, affetmemenin kişiye olan zararlarını sıraladı. Affetmemek ne kadar zararlıdır? İşte ayrıntılar...

Travma kişinin sırtında çuval gibidir

Kişinin geçmişte yaşadığı travmalar, haksızlıklar, başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarının çözülmemesi halinde bunların kişide ağır bir yüke dönüştüğünü belirten psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan şunları söyledi: Her bir travma kişinin sırtında bir çuval gibidir. Nasıl bu çuval bizim hareket alanımızı kısıtlıyor, yürümemizi engelliyor, performansımızı düşürüyorsa, zihinsel performansımızı duygusal performansımızı da etkiliyor. Çözemediğimiz travmalar, haksızlıklar, hayal kırıklıkları etkiliyor. Bunların çözümünü başarabilirsek o yükü çuvalımızdan atmış oluyoruz, rahatlıyoruz ve hareket alanımız genişliyor.

Kabullenmek çok önemlidir

Burada affetmeden önce bir şey gerekiyor. Kabullenmek gerekiyor, gerçeği kabullenmek. Yani affetmenin bir önceki adımı, gerçekleri kabul etmek. Bazı durumlarda affedemeyebilirsiniz ama gerçekleri kabul edebilirsiniz. Burada bütün iş sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünmek, negatife değil pozitife odaklanmak. Negatiften ders alalım ama pozitife odaklı ilerleyelim ve küçük şeylerden mutlu olmayı başarabilelim. Ayrıca ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız da çok önemli. Diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için önce kendimizle iletişim kurmalıyız.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:40
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