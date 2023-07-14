Afete hazır şehir Türkiye'ye ilan edildi! Bölgeden yapılan çalışma: 2 yılda milyonluk destek! Türkiye'den hamle

Afete hazır şehir için yapılan çalışmaları anlatan Büyükakın: “250 bin bina tek tek incelenecek”

Görev başında geçen 4 yılın değerlendirmesini yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, afete hazır şehir için yapılan çalışmaları anlatarak “250 bin bina tek tek incelenek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra 4 yılda yaptığı hizmetleri “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” basın toplantısında anlattı. Afete hazır şehir için yapılan çalışmaları anlatan Büyükakın “Dirençli şehir yatırımları kapsamında Gıda Üretim Tesisimiz bitmek üzere. Afet tırlarımız 3 tane. İtfaiye ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Depremde yüzümüzün akı oldular. Pandemide 322 milyonluk bir bütçe kullanıldı. Asrın depreminde 369 milyon 590 bin lira destek verdik. Afetle mücadele için İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol yaptık, ulaşım alt yapısını afete hazırlamak için inceleme devam ediyor. Sanayi kuruluşlarının alt yapılısı inceleniyor. Afet anında kesintisiz iletişim ağı oluşturulması için çalışıyoruz. Ben zamanı geldiğinde bu kentte her şeyi söylerim. Bu kentte 250 bin bina var. 160 bini 1999 öncesi yapılmış.

250 BİN BİNANIN ÖN İNCELEMESİ YAPILACAK

9 ayda İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tarayacağız. Ağustos ayında başlayarak 9 ayda bu binaların durumunu haritalayacağız. Riskli zemin etütlerimiz var. Binaları üzerine oturttuğumuzda nerenin riskli alan ilan edileceğini, nerenin dönüşüm alanı ilan edileceğini, nerede güçlendirme yapılacağını tek tek zamanı geldikçe söyleyeceğiz. Zaman zaman halkımızı bilgilendireceğiz. Belediye, oda ve üniversiteden kurumsal açıklama duymadan hareket etmeyin. 250 bin binamızın tamamını ön taramadan geçireceğiz. Çalışma bitmeden size bir şey söylemeyeceğiz. Çalışma bittikten sonra faz faz söyleyeceğiz. Afet ile ilgili ne yaptığımızı biliyoruz. Üniversite ve odalarımızla birlikte çalışıyoruz. Bilgi oluştuğunda, karar verebilir hale geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI BİTTİ

İstihdam ile ilgili projeleri tek tek anlatan Büyükakın, “USTAM projesi kapsamında 140 kişi istihdam edildi. Eğitim çalışmaları devam ediyor” dedi. Büyükakın sokak hayvanları ile ilgili “Patilik sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde 37 bin 559 hayvana bakım yapıldı” dedi. Kentsel Dönüşüm Master planının tamamlandığını belirten Büyükakın, “11 milyon 60 metrekare alanda strateji eylem planı, 7 milyon 160 bin metrekare alanda jeolojik etütler, 6 milyon 831 bin metrekare alanda ise şuyulandırma yapıldı. Cedit’te, Çayırova Sazlıdere'de kentsel dönüşüm devam ediyor. Gölcük’te çalışma başladı. Dilovası Kömürcüler OSB kaldırıldı ve aynı zamanda yeni Dilovası için binalar yükselmeye başladı” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA AÇILACAK

Yaptıkları bulvar, meydan ve millet bahçeleri hakkında bilgi veren Büyükakın, “Cumhuriyet Bulvarı'nı yaptık. Milli İrade Meydanı'nın inşaatı devam ediyor. Dünyanın en büyük meydanlarından birini inşa ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete alacağız. 24 saat yaşanacak bir alan olacak. Uluslararası Fuar Merkezi’nin proje ihalesi yapıldı ve projesi yapılıyor. Darıca Millet Bahçesi, Derince Millet Bahçesi bitmek üzere yakın zamanda hizmete alınacak. Gölcük Millet Bahçesi bitmek üzere, İzmit Millet Bahçesi inşaatı başladı. Gebze Kışlası'nda başlayan millet bahçesi bitmek üzere, Körfez, Çayırova Millet Bahçeleri devam ediyor. Karamürsel Seyir tepesi tamamlandı yakında açılacak. Toplam 8 kent meydanının 4’ü tamamlandı, 4’ü devam ediyor. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı bitti” dedi.

EN BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI

Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan Körfez Dip Çamuru temizleme projesi 120 milyon değerinde olduğunu söyleyen Büyükakın, “Marmara yeniden dipten dirilişini sağlayacak. Karadan, denizden ve havadan denetimlerle Marmara’yı yaşanılır kılmaya çalışıyoruz. ozgurkocaeli'nin derlediği haberde: Kişi başı yeşil alan miktarını 13,5 metreye çıkardık. 240 hizmetimiz online hizmete açık, 21 mobil uygulamamız var. EDS devrede. 70 noktada ücretsiz internet var” dedi.

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SOSYAL YARDIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ

Ortak akıl ile ilerlemek için şuralar yaptıklarını belirten Büyükakın, “Yerel Destek Programı kapsamında 2 yılda 213 projeye 20 milyonluk destek verildi. Sosyal yardımlarımızı eksiksiz yapıyoruz. Kimsenin gözüne sokmadan yardımlarımızı yapıyoruz. Kimse beni elinde koli ile göremez. Beyaz Kalpler projemiz hem İzmit hem de Gebze’de devam ediyor. Barınma ve sosyal yardım merkezlerimiz 3 tane. Sokakta kalan insanları bize söyleyin biz onu ikna edip barınma merkezine götürmeye çalışıyoruz. Halk sağlığı hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Evde bakım hizmet ile ev temizliği, öz bakım hizmeti 3 binin üzerindeki büyüğümüze yapıyoruz.

TARIMA 329 MİLYON DESTEK VERİLDİ

Kültür alanında en önemli projemiz Kocaeli Kongre merkezi. Turizm projesi kapsamında ise en önemlisi Kartepe Teleferik hattı. Ben bu teleferiğe onları bindireceğim. Kuzu Yayla Tabiat parkında ise teleferik hattının geleceği noktada sosyal alanlar yapılıyor. Ormanya başla başına bir merkez oldu. Bu kentte toplam 200 bin etkinlik yapılıyor aylık. Yaygın gençlik hizmetlerimiz ödül aldı” dedi. Spor yatırımlarını tek tek anlatan Büyükakın, tarıma 329 milyon lira, hayvancılığa ise 103 milyon lira destek verdiklerini kaydetti.

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