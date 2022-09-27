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Aktüel AFAD’dan Pakistan’a yardım devam ediyor!
Aktüel

AFAD’dan Pakistan’a yardım devam ediyor!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan kardeş ülke Pakistan’a destek devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:58:00 -
AFAD’dan Pakistan’a yardım devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1638 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bini aşkın kişinin ise yaralandığı kardeş ülke Pakistan’a, Türkiye tarafından yardım gönderilmeye devam ediliyor. Son olarak AFAD sosyal medya hesabı üzerinden Pakistan’a gönderilen yardımlara ilişkin paylaşım yaptı.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, “Havadan ve karadan kurduğumuz İyilik Köprüleri ile Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla başlattığımız iyilik seferberliği kapsamında, bugün; 14 uçak ve 12 treni Pakistan’a uğurladık. Bugüne kadar gönderilen toplam; 25.812 çadır 409.125 gıda ve temizlik kolisi 2.235.168 tıbbi malzeme 29.219 giyecek başta olmak üzere, yardım malzemeleri ile sel bölgesinde yaraları sarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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