AFAD'dan açıklama... İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Can ya ada mal kaybının olmadığı depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.4 olarak açıkladı. Merkez üssünün Yahselli Köyü olarak bildirildiği depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD Müdürü Sarıoğlu: Can ve mal kaybı yok

İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, merkez üssü Menemen olan 4,3 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Saroğlu yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleriyle görüştüklerini, kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti. Saroğlu, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise gelişmeleri yakından takip ettiğini, kent genelinde depremin ardından olumsuz bir vakanın hastanelere ulaşmadığını aktardı.

'İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir'

Menemen'deki sarsıntının ardından, Deprem Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Menemenin yakınında deprem fayı mevcut, bu nedenle Marmaris’teki depremin ardından İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir. İzmir’deki deprem şu an olağandır" diye konuştu.

Deprem Menemen'de paniğe neden oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir'de paniğe neden oldu.

Merkez üssü Menemen olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Menemen merkezi ve mahallelerinde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar korkuarak, açık alanlara çıkarken, bazı vatandaşlar de depremin kısa sürmesi sonrası evlerine geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı Menemen merkezine gelerek, bölgede nöbet tuttu.

"Her şeyi bırakarak dışarıya kaçtık"

Depremin meydana geldiği sırada iş yerinde olan İsmail Taşdemir daha önce böyle bir deprem hissetmediğini söyleyerek, "Daha önce böyle büyük bir deprem hissetmemiştim. Şu an gözlerim hala korku dolu, çok korktuk. Yani bir sessizlik vardı zaten, deprem olunca direk her şeyi bırakarak dışarıya kaçtık. Can havli ile o hamleyi yaptık ama içeriye girdiğimde hala bir sarsıntı vardı, avizeler falan sallanıyordu. Yani şu an hala korku içerisindeyim, evde hanım bekliyor. Bir an önce eve gitmek istiyorum, geceyi dışarda geçirebilirim" dedi.

Öte yandan nöbetçi eczane olarak görev yapan Deniz Dağaşan da depremin olduğu sırada bir hastayla ilgilendiğini belirterek, "Ben ayaktaydım, ilk başta hissetmedim. Arkadaşım deprem oluyor dedi. Sonra emziklere baktım sallanıyordu. O sırada fark ettim, korktum yani" diye konuştu.