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Yaşam AFAD'dan 15 il için uyarı
Yaşam

AFAD'dan 15 il için uyarı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 20:53:00 -
AFAD'dan 15 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 11 ile turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 11 il için turuncu kodla uyarı yaptı.

11 ile sarı kodlu uyarı

8 Temmuz Cumartesi günü için Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu illeri için turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı.

İstanbul için sarı kodlu uyarı

Duyuruda kuvvetli yağış beklenen illerin valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine tedbir maksadıyla ilave personel ve ekipman sevk edildiği ifade edildi. İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova illeri için ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı.

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