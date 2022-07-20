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Aktüel AFAD son depremler listesi: Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?
Aktüel

AFAD son depremler listesi: Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Ülkemizin belirli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. En son nerede deprem oldu? 20 Temmuz 2022 son depremler listesi:

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:03:00 - 2022-07-20 13:04:30
AFAD son depremler listesi: Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD (Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından 20 Temmuz son deprem listesi yayınlandı. En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Gibi sorular İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan artçı depremlerden sonra merak konusu oldu. İşte Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi:

AFAD, sosyal medyadan duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Heraklion şehrinde 4.5 büyüklüğünde 6.08 derinliğinde saat 12.00 sularında deprem meydana geldiği ifadeleri yer aldı.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

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