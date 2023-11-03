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Gündem AFAD, PINC Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi verdi!
Gündem

AFAD, PINC Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi verdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 19:43:00 -
AFAD, PINC Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi verdi!

Türkiye tarihinin en acı olaylarından Kahramanmaraş depremlerinde; prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur "Hatay'da baraj yıkıldı" yalanıyla 7 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Yaptıklarının hesabını vermeyen Uğur'a AFAD'ın gönderdiği teşekkür belgesi tepki çekti.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük acısını yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 50 bin vatandaşımızın ölümüne neden oldu.

Tek yürek olan Türkiye, yaralarını sarmaya çalışırken provokatörlerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Ölümlere neden olan provokasyon!

Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV tarafından Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığına yönelik bir yalan ortaya atıldı.

Bir anda yayılan “Baraj patladı” yalanı sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes canını kurtarmanın derdine düşerek kaçışmaya başladı.
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Enkaz başındaki ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Uğur'un ‘Yarseli Barajı patladı’ yalanı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AFAD teşekkür belgesi gönderdi

"Hatay'da baraj yıkıldı" yalanıyla yardım ekiplerinin enkazdan kaçmasına yol açan ve 7 kişinin ölümüne sebebiyet veren Oğuzhan Uğur'un elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi yetmiyormuş gibi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teşekkür belgesi gönderdi.

Söz konusu belgeyi Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından paylaştı.

BaBaLa TV'ye verilen teşekkür belgesinde AFAD'ın, "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız" notu yer aldı.

Açıklama yapıldı: 500.000 TL bağış yaptı

Tepki çeken 'teşekkür belgesi' sonrası AFAD, açıklama yaptı.

Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini açıklayan AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir"

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