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Aktüel AFAD: "(İzmir'deki deprem) 152 vatandaşımız yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Aktüel

AFAD: "(İzmir'deki deprem) 152 vatandaşımız yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:25:20 -
AFAD: "(İzmir'deki deprem) 152 vatandaşımız yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
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