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Aktüel AFAD deprem açıklaması | AFAD Twitter paylaşımları ne anlama geliyor?
Aktüel

AFAD deprem açıklaması | AFAD Twitter paylaşımları ne anlama geliyor?

AFAD'ın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlar dikkat çekti. Peki, AFAD deprem açıklaması nedir?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 21:57:00 -
AFAD deprem açıklaması | AFAD Twitter paylaşımları ne anlama geliyor?

Sosyal medyayı yakından takip edenler; AFAD’ın sosyal medya paylaşımlarının sebebini merak etmeye başladı.

AFAD deprem açıklaması | AFAD Twitter paylaşımları ne anlama geliyor?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

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