AFAD acil toplanma alanları nelerde? Acil toplanma alanı sorgula

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki büyük deprem sonrası vatandaşlar tedbir alımına dair bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili bilgiler bulunuyor. Peki, AFAD acil toplanma alanları nelerde? İşte AFAD acil toplanılmaya uygun güvenli acil toplanma alanları...

AFAD acil toplanma alanları nelerde?

AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle: Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir. Özellikle Avrupa Yakasında hissedilen depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

AFAD ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

E-devlet üzerinden AFAD toplanma alanı sorgulama

Bulunduğunuz il, ilçe, mahalle, sokak bilgilerini girerek acil toplanma alanlarına harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.