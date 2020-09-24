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Gündem AFAD açıkladı! Gece korkutan deprem
Gündem

AFAD açıkladı! Gece korkutan deprem

Aksaray'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 04:36:00 -
AFAD açıkladı! Gece korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü kent merkezi olarak açıklandı.

Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz tespit edilemedi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü kent merkezine 5 kilometre olarak açıkladı.

Konuyla ilgili Aksaray Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı.

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