"Afacan Louie" hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü komedyen Louie Anderson, 68 yaşında kaybetti. Louie Anderson, Türkiye'de "Afacan Louie (Life with Louie)" isimli çizgi film ile çocukların bir dönem gönlünde taht kurmuştu.

Çizgi filmde mizahi bir dille Anderson'ın çocukluk anıları anlatılırdı. Louie'nin babasıyla sürekli atışmaları, bıkkın tavırları ve kıvrak esprileri herkesi güldürürdü.

Afacan Louie, iki kere Emmy ödülüne layık görülmüştü.

Oyunculuk kariyerine 1984 yılında Taxi Driver 2 ile başlayan sanatçı, Coming to America, The Louie Show ve Back by Midnight gibi yapımlarda rol almıştı. Çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapan, birçok kült diziye konuk olan aktör son olarak 2021’de Showtime dizisi Twenties’te Maurice karakterini canlandırmıştı.