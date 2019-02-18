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Af yasası ve ceza indirimi olacak mı? 2019 af son dakika haberleri

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında af yasası ve ceza indirimine dair yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır." dedi. İşte af yasası 2019 ve ceza indirimine dair merak edilen son dakika detaylar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
Af yasası ve ceza indirimi olacak mı? 2019 af son dakika haberleri

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında af yasası ve ceza indirimine dair yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır." dedi. İşte af yasası 2019 ve ceza indirimine dair merak edilen son dakika detaylar...

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Af ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. MHP, af hakkındaki kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Kanun teklifinde, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngörülüyor.

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Bakan Gül, insanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirterek, "Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla 'Adalet yerini bulmuştur' anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Af ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada Bakan Gül, “Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak, infazla ilgili düzenleme yapılabilir” demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AF AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarına son noktayı koydu. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.” Dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
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