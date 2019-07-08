Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza indirimi afta son durum

Binlerce mahkumun umudu olan ceza indirimi af yasısında son durum merak edilmekte. 23 Haziran seçimleri sonrası Türkiye’nin gündemine yeniden oturan genel af ceza indirimi yasasındaki son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Türkiye’nin sorunlarını tek tek tespit edidip o sorunların sözümü konusunda adım atam AK Parti, son dönemde çokça konuşulan af ve ceza indirimine ilişkin yasa teklifini çıkaracak mı? Af yasası ile ilgili son durum mahkumlar tarafından merak edildiği gibi mahkum yakınları tarafından da merak ediliyor. Af yasası Meclis’ten geçecek mi? Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkar? Af yasasında son durum son dakika haberleri.

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül’de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Af haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği konuşulanlar arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi, yargıya güvenin arttırılması gibi hedefler içeren Yargı Reformu Stratejisi 1. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM'ye getirilerek yasalaşması bekleniyor. Yargı paketi içerisinde af yasasının (ceza indirimi) bulunduğu da bilinirken ceza indirim oranlarının yeniden belirlendiği, kasten adam öldürme gibi 30-40 yılı bulan hapis cezalarına ilişkin sürenin bir bölümünün başka şekilde doldurulmasını öngören ve bu kapsamda mahküma 'Işığı görme hakkı' içeren düzenlemeler bekleniyor.

Ceza indiriminden kimler yararlanacak?

Ayrıca teklifle, istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara temyiz yolunun açılması, tutukluluk sürelerinin düşürülmesi, avukatlara yeşil pasaport verilmesi, icra ile çocuk teslimi uygulamasının kaldırılması gibi hükümler olması da bekleniyor. Teklif içerisinde yer alan 5 yılın altında ceza alanların temyiz yolunun açılması ile mağduriyetin giderilmesi için pakette adım atılması bekleniyordu. Ancak bu adım diğer davaları da etkileyeceği için tereddütlerin oluştuğu bildirildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan davalarda tutukluluğu zorlaştırmak ya da tutuklu bulunanların tahliyesini sağlamak üzere adımların atılacağı ifade edilirken bunun için de tutukluluğa süre sınırı konulması gündemde tutuluyor. Ancak yargı paketi içerisinde yer alan bu maddenin FETÖ ve PKK suçlamasıyla açılan davaları etkileyebileceği MHP’lilerce gündeme getirildi. AK Parti’den de bazı uyarıların yapılması üzerine paket üzerinde yeniden çalışılmaya başlandı.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?

Çok tartışılan, AB’nin de kaldırılmasını istediği Terörle Mücadale Kanunu’nun ‘propaganda’ başlıklı 7/2. Maddesi üzerinde de tartışmalar sürüyor. Bu maddenin değiştirilmesinin 1. Paketle yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. Özellikle MHP’den ve AK Parti’li bazı hukukçulardan itiraz geldi. Yargı paketi ile ilgili yapılan tartışmalar paketin TBMM’ye sevk edilememesine yol açarken kulislerde, AK Parti’nin tartışılmayacak ve hızlıca geçirilecek dar kapsamlı bir paketin TBMM’ye sevk edilmesi eğiliminde olduğu konuşuluyor. Bu yöntem izlenirse 15 Temmuz’dan önce paketin yasalaştırılabileceği belirtiliyor. AK Parti’de paketin yeni yasama yılına bırakılması da tartışılıyor. 15 Temmuz’dan sonra Meclis’in tatile girmesi söz konusu olduğu için kapsamlı tartışmaların yeni dönemde yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı değerlendiriliyor. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi bekleniyor.

“Yakın zamanda ceza indirimi olacaktır”

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti: “Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.”