Halka açık ve ücretsiz olacak: İmam Hatip Okulları Büyük Şöleni başlıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bugün 1,1 milyonu aşkın öğrencisiyle niteliksel bir dönüşümü temsil eden imam hatip okulları, bilimsel yetkinlik ile milli ve manevi değerleri bütüncül bir anlayışla ele alarak gençleri geleceğe hazırlıyor.

İmam hatip camiasının en köklü kurumsal hafızası olan mesleki yarışmalar, 42. gurur yılında tarihi bir dönüşüme sahne olacak. Program, geleneksel yarışma formatının ötesine taşınarak, kaybedenin olmadığı, katılımın bir kazanım niteliği taşıdığı ve tüm paydaşların dahil olduğu bir şölene dönüştü.

Yarışmalara ülke genelinde 100 binin üzerinde öğrenci katılırken, okul, ilçe, il ve bölge aşamalarındaki zorlu maratonu kendi kategorilerinde birincilikle tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan bölge şampiyonları, büyük buluşmada Türkiye derecesi elde etmek üzere Konya'da hünerlerini sergileyecek.

Finaller, "Genç Sada (erkekler) ve Genç Nida (kızlar) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "Genç Sada ve Genç Nida Hafızlık Yarışması", "⁠Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" başlıklarında 4 ana kategoride gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca ve Ömer Karaoğlu konser verecek. Musiki eğitimi gören öğrenciler de sahne alacak. Tüm etkinlik ve konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Konya Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde eş zamanlı oturumlar ve halka açık katılımla gerçekleştirilecek etkinlikler, hibrit bir akışla planlandı.

Ziyaretçiler salon programlarını takip ederken, alanda kurulan stantlar sayesinde imam hatip okullarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Ayrıca "Zaman Tüneli" uygulamasıyla bu kurumların tarihsel birikimi görsel olarak ziyaretçilere sunulacak.

Kültür şölenine, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), İlim Yayma Cemiyeti, Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) ve Türk Anadolu Vakfı destek veriyor.