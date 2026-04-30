Marmaray’da gece seferlerine yeni düzenleme
Marmaray'da sadece cuma ve cumartesi günleri uygulanan iki gece seferi, Ankara YHT aktarmaları ve artan yolcu talebi üzerine haftanın her günü yapılacak.
İstanbul’un ulaşım ana damarlarından biri olan Marmaray’da yolcu yoğunluğunu karşılamak ve şehirlerarası ulaşım entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.
Marmaray’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, daha önce yalnızca hafta sonu yoğunluğunu karşılamak için cuma ve cumartesi günleri işletilen ek seferler, artık haftanın tüm günlerinde hizmet verecek.
Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak. Ankara'dan saat 19.50'de hareket eden ve saat 23.58'de Söğütlüçeşme istasyonuna varan Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcuları, bu düzenleme sayesinde Marmaray hattına çok daha rahat aktarma yapabilecek.
3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü kesintisiz olarak uygulanacak sefer saatleri şu şekilde belirlendi:
23.20 hareketli Gebze-Halkalı seferi 23.28 hareketli Halkalı-Gebze seferi
UYGULAMA 3 MAYIS'TA BAŞLIYOR Artan yolcu talebini karşılamak ve gece saatlerinde ulaşım ağını daha işlevsel hale getirmek amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, 3 Mayıs 2026 tarihinden itibaren kalıcı hale gelecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23