Af Örgütü'nden Kaşıkçı çıkışı: Kaygılıyız

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bu ülkenin soruşturmasının bir aklamaya dönüşmesinden kaygı duyulduğunu bildirdi.

"Soru işaretleri mevcudiyetini koruyor"

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Rawya Rageh, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'ya ilişkin son açıklamasını değerlendirerek, "Bunun bir aklamaya veya olaya karıştığından kuşku duyulan makam tarafından yürütülen bir soruşturmaya dönüşmesinden kaygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmanın "tarafsızlığı" noktasında soru işaretlerinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Rageh, adaletin yerini bulması için olayla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

"Arbede sonucu öldü"

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.