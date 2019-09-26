Af ne zaman? Mahkumlara af ceza indirimi infaz süresi ne kadar olacak?

Kamuoyunda af olarak bilinen ceza indiriminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Mahkumlara af son dakika haberine göre, kim ne kadar ceza indirimi alacak? Af için gözler 1 Ekim meclisin açılış tarihinde. Af yasası konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanlığı'nın titiz bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, Mahkumlara af ceza indirimi infaz süresi ne kadar olacak? Denetimli serbestlik mi geliyor?

Af yasası haberleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip edilmekte. Af yasası ceza indirimi kısmi infaz mahkumlara af için AK Parti 'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muş bir son dakika açıklaması yaptı ve yargı paketi taslak metninin CHP 'ye sundu. Bu bağlamda yapılacak olan çalışma genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak.

Yargı paketi ne zaman Meclis’i gelecek?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı. Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

Mahkumlara af ceza indiriminden kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak?

Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezalarının ise para cezasına çevrilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet 'ten Emine Kaplan, infaz yasası ile yapılacak düzenlemede tüm hapis cezalar için standart 1 yıl uygulamasının yerine cezanın süresine göre 5 'te 1 oranı üzerinden denetimli serbestlik hükmü getirileceğini iddia etti.

Ceza indirimi kapsamı içinde yer alması öngörülen suçlar

Hazırlanan Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda önemli değişiklik içeren yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar ise; Türk Ceza Kanununun ''Kamu Barışına Karşı Suçlar'' başlığı altında yer alan 213'üncü maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.Mal varlığına karşı suçlar olarak adlandırılan hırsızlık, dolandırıcılık, yağma suçlarıyla kamunun sağlığına karşı suç olarak yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti de indirim kapsamında yer alacak.

İkinci pakette yer alması beklenen düzenlemeler neler?

İkinci pakette temyiz edilemeyen 5 yılın altındaki hapis cezaları kapsamında olsa bile Türk Ceza Yasasının 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'silahlı örgüt', 'halkı askerlikten soğutma' suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlarda verilen cezalar temyize götürülebilecek.