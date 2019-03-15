ADÜ Personel Korosu için İlk adım atıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademik ve idari personelinden oluşacak ADÜ Personel Korosu için ilk toplantı Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ceren Demirok’un katılımıyla gerçekleşti.

Demirok, toplantıda önemli bir katılımla ilk toplantıyı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek,“Önemli olan yaptığımız işten keyif almak. Burada etiketlerimizden uzak, sadece müzikle zaman geçireceğiz. Şimdilik Üniversitemizde, daha sonra diğer şehirlerde ve belki de başka ülkelerde yaptığımızı sergilemek benim en büyük hayalim. Şimdi bu hayale sizleri de ortak ediyorum.” dedi.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ceren Demirok, geniş bir yelpazede birçok müzik türünde eserlerden oluşan bir repertuar hazırlayacağını belirterek, bahar şenliklerine kadar bir gösteri hazırlamak istediğini söyledi. Bir sonraki toplantıda daha çok personelin katılımını umduğunu dile getiren Demirok; “Önümüzdeki toplantıda daha kalabalık olacağımızı umuyorum. Enstrüman çalan personelimizi de mutlaka bu koroda görmek istiyoruz. 20 Mart Çarşamba günü saat 17.30’da koroya katılmak isteyen tüm personelimizi bekliyoruz” dedi.