ADÜ Devlet Konservatuvarından büyük başarısı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri Elif Yazgan ve Elena Yusupova, Rusya’da düzenlenen yarışmada 2’inci olarak önemli bir başarıya imza attı.

ADÜ Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri Elif Yazgan ve Elena Yusupova, Rusya’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Musicprospect adlı yarışmanın 10 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilen sonuçlarıyla, 4 el piyano çalma kategorisinde 2.’lik elde ederek Aydın’ı ve Adnan Menderes Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Farklı milletlerden sanatçılar tarafından, görsel işitsel kayıtlarla yapılan ve 2 ay süren yoğun bir başvuru süreci sonunda, ADÜ öğretim görevlileri kazandıkları başarı ile ADÜ’yü gururlandırdı.