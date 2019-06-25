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Adrian Mannarino’dan etkileyici geri dönüş

Türkiye Tenis Federasyonu’nun himayesinde ve Kaya Palazzo Resort’un ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open’da, son iki yılın finalisti Adrian Mannarino, Roberto Carballes Baena karşısında yaptığı geri dönüşle dördüncü güne damga vurdu.

25 Haziran 2019 Salı 20:31
Adrian Mannarino’dan etkileyici geri dönüş

Türkiye Tenis Federasyonu’nun himayesinde ve Kaya Palazzo Resort’un ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open’da, son iki yılın finalisti Adrian Mannarino, Roberto Carballes Baena karşısında yaptığı geri dönüşle dördüncü güne damga vurdu.


ATP sezonunun sekiz çim kort turnuvasından biri olan Turkish Airlines Antalya Open’da, günün en çarpıcı galibiyeti 2 numaralı seribaşı Adrian Mannarino’dan geldi. Fransız raket, son 16 turundaki mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen İspanyol rakibi Roberto Carballes Baena’yı üç sette mağlup etmeyi başardı ve adını son sekiz raket arasına yazdırdı. 2017’de Yuichi Sugita’ya, 2018’de ise Damir Dzumhur’a kaybederek Antalya’da ikincilikle yetinen 30 yaşındaki tecrübeli raket, 2 saat süren karşılaşmadan 3-6, 6-1, 7-5‘lik setlerle galip ayrıldı.


Turnuvaya ilk turu bay geçerek başlayan Adrian Mannarino’nun çeyrek finaldeki rakibi, Prajnesh Gunneswaran’ı karar seti sonucunda geçen dünya 75 numarası İtalyan Lorenzo Sonego olacak.



Dzumhur yola devam ediyor


Antalya’ya son şampiyon unvanıyla gelen Damir Dzumhur ise çeyrek final yolunda karşı karşıya geldiği Altuğ Çelikbilek’i üç sette geçerek yoluna devam etti. 1 saat 50 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6, 6-3’lük setlerle hanesine yazdıran 5 numaralı seribaşı Dzumhur, Antalya’daki galibiyet serisini de yedi maça çıkardı. Turkish Airlines Antalya Open’da ana tablonun ikinci gününde Cem İlkel teklerde, Yankı Erel-Sarp Ağabigün ortaklığı ise çiftlerde sahne aldı. Cem İlkel, elemelerden gelen Alman rakibi karşısında 6-4’lük iki setle kaybederken çiftler ana tablosunda mücadele eden milli raketler Yankı Erel-Sarp Ağabigün ikilisi, 4 numaralı seribaşı tandem Roman Cebavy-Philipp Oswald’a 6-2, 6-1’lik sonuçla yenilerek turnuvaya veda etti.


Turkish Airlines Antalya Open’da 26 Haziran Çarşamba günü çeyrek final müsabakalarına sahne olacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:31
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