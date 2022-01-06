Adrese teslim ödüller! Uğur ve Müjdat’a talih kuşu, Yılmaz’a bir bardak soğuk su

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Özellikle genç neslin, kendi batıl ideolojilerinden kopuk olduğunu ve giderek kan kaybettiklerini gören kemalistler, kendi mahallelilerini korumak için ilginç ödüller icat etmeye başladı. Atatürkü Düşünce Derneği (ADD) beş ayrı kategoride “Yılın Atatürkçüsü Ödülü” verdi.

Gazetecilikte “yılın Atatürkçüsü” Uğur Dündar olarak seçildi. ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ise Uğur Dündar'a ödül verilmesine ilişkin, “Yıllardır en güvenilir kişi olması, özellikle Atatürkçü duruşu, Cumhuriyet ve Aydınlanma devrimlerine bağlılığı ve bunu yazılarında ve programlarında sürekli gündeme taşıması bu seçimde çok etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın programlarına adam bulamadığı için sürekli çağırmak zorunda kaldığı Müjdat Gezen ise tiyatro dalında “yılın Atatürkçüsü” oldu.

Yılmaz'ın pabucu dama atıldı

Sözcü'de köşe karalayan ve Mustafa Kemal hakkında yazdığı kitaplarla milyonları cebe indiren “kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil’e ise ödül verilmedi. Mustafa Kemal’in istismar edildiği bir konuda il kez kadro dışı bırakılan Yılmaz Özdil için, “Pabucu dama atıldı” yorumları yapıldı.

Adrese teslim ödüller kamuoyunda komik karşılanırken, “Yılmaz Özdil bu ödülü nasıl kaçırır” şeklinde iğneleyici yorumlar da dikkat çekti.