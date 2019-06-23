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Adnan Polat, Erdoğan anısıyla sandık görevlilerini güldürdü

İstanbul seçimi için oyunu kullanan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, sandık görevlilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilginç anısını anlattı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:43
Adnan Polat, Erdoğan anısıyla sandık görevlilerini güldürdü

Galatasaray'ın eski başkanlarından olan iş adamı Adnan Polat, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokuluna geldi. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlattı.

"Biraz abartmamış mısınız?"

Galatasaray'ın manevi kurucusu olarak kabul edilen ve türbesi Budapeşte Gültepe'de bulunan Gül Baba'yı anma etkinliğinde heykelin önüne sarı kırmızı çiçekler bıraktırdığını anlatan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Adnan Bey biraz abartmamış mısınız?" diye sorduğunu gülerek anlattı ve daha sonrasında sarı kırmızılı çiçeklerle donatılan heykeli sandık görevlilerine göstererek renkli anların yaşanmasını sağladı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:43
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