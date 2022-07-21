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Gündem Adnan Oktar’ın son görüntüsü şok etti
Gündem

Adnan Oktar’ın son görüntüsü şok etti

Bin 75 yıl hapis cezasıyla yargılanan Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nde çekilen fotoğrafına ulaşıldı. İşte şarlatan Adnan Oktar'ın son hali...

Yeniakit Publisher
2022-07-21 07:55:00 -
Adnan Oktar’ın son görüntüsü şok etti

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar’ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

Saç-sakal daha da uzadı

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar’ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

İşte Oktar'ın cezaevinde çekilen o fotoğrafı...

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Yorumlar

Ahmet A.

Bence kediciklerin gerçeği yansıtan ifadesiyle yayınlasaydınız daha iyi olurdu bu propaganda gibi olmuş

FURKAN GENÇ

YILLARCA DÜŞÜNÜRDÜM BUNU NEDEN DEVLET TUTUKLAMAZ DİYE MEĞERSE DEVLET UYUMAZMIŞ DAHA BUNUN GİBİ İÇERİ GİRECEK ÇOK ŞARLATAN HAİN VAR ALLAH DEVLETİMİZE GÜÇ KUVVET VERSİN
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