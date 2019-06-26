Adnan Oktar'ın 'kedicik'inden ilginç mektup!
Adnan Oktar'ın 'kedicik' grubunda yer alan Merve Gürleyik, cezaevinden mektup yazdı. İslam'ı ifsat etmeye çalışan Adnan Oktar'ın müridi Gürleyik'in mektupta "Medrese-i Yusufiye" ifadeleri ilginç karşılandı.26 Haziran 2019 Çarşamba 02:28
Adnan Oktar'ın 'kedicik'lerinden olan suç örgüt mensubu Merve Gürleyik, hapishaneden mektup yazdı. İslam'dan bihaber olan Adnan Oktar örgütü mensubunun sosyal medyadan paylaştığı mektupta "Cennet ahlaklı" ve "Medrese-i Yusufiye" ifadeleri dikkat çekti.
Gürleyik'in hesabından yapılan paylaşımda "Cennet ahlaklı, canımdan çok sevdiğim arkadaşlarım Merve ve Meltem'in Medrese-i Yusufiye'den yeni resimleri ve sevenlerine sevgidolu sözleri" ifadelerini kullandı.
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