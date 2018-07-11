Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV kapatıldı mı?

Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda başta Adnan Oktar olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar yaptığı ilk açıklamada operasyonun İngiliz İstihbaratı tarafından yaptırıldığını iddia etti. Operasyon Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV'ye de sıçradı. A9 TV'nin yayını kesildi.

Suç örgütü Adnan Oktar ve ekibine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 235 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın kaçtığı ortaya çıktı.Adnan Oktar ve ekibine yönelik suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor. Operasyon kapsamında Oktar'ın sık sık sözde sohbet programları yaptığı A9 TV kanalının bulunduğu villaya da polisler baskın düzenledi. A9 TV'nin yayını kesildi. Kanalın internet yayını ise halen devam ediyor.