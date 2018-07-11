Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a son dakika operasyon!

Emniyet sonunda düğmeye bastı. İstanbul merkezli 5 ilde, Harun Yahya kitaplarıyla bilinen Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Peki Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar mason mudur?

Adnan Oktar 1956 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Kurtuluş Lisesi'nde öğrenim gördü. 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne gitti. Fakat bu okulda ki eğitiminide yarıda bıraktı.

Oktar, son dönemlerde sahibi olduğu TV kanalında yayınladığı ve katıldığı programlarla büyük tepki topluyor. Oktar kendisinin Siyonist hayranı olduğunu da gizleme gereği duymuyor.