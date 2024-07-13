Adnan Oktar 8 bin 658 yıl hapis cezasının kaç yılını yatacak? Resmen şaşkına döneceksiniz

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Çocukların cinsel istismarı”, “Cinsel saldırı” ve “Siyasi ve askeri casusluk” dâhil birçok iddiayla yargılandığı suçlardan 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar’ın ne kadar yatacağını sordu.

Öztürk, Oktar’ın avukatı Sinan Kocaoğlu’nun bu soruya “Cezasının miktarı ne olursa olsun koşullu salıverme süresi 28 yıldır. Ancak örgüt bağlantısı olduğunda yatarı 32 yıla çıkıyor. Bu durumda Oktar 32 yıl cezaevinde kalacak” yanıtını verdiğini aktardı.

Öte yandan Avukat Kocaoğlu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğini de söyledi.



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