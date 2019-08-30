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Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen kaldırmamız gerekiyor"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Adnan Erkan, Kasımpaşa karşısında zor bir mücadele geçirdiklerini ifade ederek, "Transfer yasağını acilen kaldırarak, yani oyuncuları kadromuza katmalıyız" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:36
Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen kaldırmamız gerekiyor"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Adnan Erkan, Kasımpaşa karşısında zor bir mücadele geçirdiklerini ifade ederek, "Transfer yasağını acilen kaldırarak, yani oyuncuları kadromuza katmalıyız" dedi.


Süper Lig’in 3. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkan, zor bir maç olduğunu vurgulayarak, “Hem çok zor, hem çok anlamlı maç oldu. Oyuncularımız iki haftadır cansiperane mücadele ediyorlar. Hazırlık döneminden itibaren geç ve şanssızlıklarla başladık. Geç oluşturduğumuz takımımız, oynayarak açıklarını kapatma yoluna gitti. Zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim geçen hafta evimizde Kayserispor’a karşı 2 puan kaybettik. Onu telafi etmek için bu skora ihtiyacımız vardı. Sezon başlarında aldığımız bu puanlar kredi arttırma konusunda önemliydi" şeklinde konuştu.



“Transfer yasağını kaldırarak, yeni oyuncular transfer etmemiz lazım”


Deneyimli teknik adam, transfer yasağının acilen kaldırılarak, yeni oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirterek, “Bizim acil şekilde transfer yasağını kaldırarak kadroya yeni arkadaşlar katmamız gerekiyor. 2 Eylül’e kadar inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Arkadaşlarımız inançlı mücadele ediyor. Bir futbolcu kadrosunu genişletilmesini istiyorsa buna kulak verilmeli. Kim ne yapacaksa son dakikada yapsın. Pazartesi günü açılsa bile en azından yapacağımız hamlelerle ilk yarı için ihtiyacımız olacak bölgelerde açığımızı kapatabiliriz. Ümidimi yitirmiyorum. Yürekten ve samimi oynadıkları ve 3 puandan dolayı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:36
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