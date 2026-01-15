Adliye’deki saldırıda Hakim Aslı Kahraman’ı koruyan Çaycı Yakup Karadağ kimdir? Yakup Karadağ hükümlü mü?

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde 13 Ocak 2026’da yaşanan silahlı saldırı girişimi kamuoyunun dikkatini adliyede çaycı olarak görev yapan Yakup Karadağ’a çekerken, saldırı sırasında Hakim Aslı Kahraman’ı korumasıyla öne çıkan Karadağ’ın kim olduğu ve hükümlü olup olmadığı soruları gündeme geldi.

SALDIRGANI ENGELLEYEN ÇAYCI YAKUP KARADAĞ KİMDİR?

13 Ocak’ta İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde yaşanan silahlı saldırı girişiminde soğukkanlılığı ve hızlı refleksiyle öne çıkan Yakup Karadağ, adliye çalışanları arasında sessiz sakin tavırlarıyla tanınan bir isimdi. Olay anında yaptığı müdahale, saldırının büyümesini engellerken Aslı Kahraman’ın hayatının korunmasında kritik rol oynadı.

Yakup Karadağ’ın, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğu ve ceza infaz mevzuatı kapsamında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde çaycı olarak görev yaptığı öğrenildi. Karadağ’ın sorumluluk alanı, adliye bünyesindeki temizlik ve ikram hizmetlerini kapsarken, 13 Ocak günü sergilediği dikkatli ve kararlı tutum, bu görevin çok ötesinde bir anlam kazandı.

Mahkeme personeli tarafından sakinliğiyle bilinen Karadağ’ın saldırı anındaki müdahalesi, hem Hakim Aslı Kahraman’ın daha ağır yaralanmasının önüne geçti hem de olayın büyük bir trajediye dönüşmesini engelledi.

YAKUP KARADAĞ HÜKÜMLÜ MÜ?

Kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri de Hakim Aslı Kahraman’ı korumasıyla gündeme gelen Yakup Karadağ’ın hükümlü olup olmadığı oldu. Yakup Karadağ’ın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunduğu öğrenildi. Ceza infaz mevzuatı kapsamında, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kamu kurumlarında belirli görevlerde çalıştırılabildiği belirtilirken, bu çerçevede Karadağ’ın İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde çaycı olarak görev yaptığı ifade edildi.