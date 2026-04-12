Özgür Özel’in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay’dan CHP yönetimine sert sorular Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım! 9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme! İTÜ ve TPAO işbirliğiyle teknolojik yerli çözüm Sondaj gemileri çakılı kalacak CHP’nin basin özgürlüğü koca bir yalan Laikçi azınlığın kutsal kabul ettiği malum yapı çöktü! Metres ÇYDD’den çıkmış Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı Özdemir: ABD’nin kağıttan kaplan olduğu anlaşıldı Ömer Çelik’ten katil Netanyahu’nun küstah paylaşımına sert tepki: Caniler, hesap vermekten kaçamayacaklar Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!
Adli Tıp raporu bekleniyor: Hande Erçel'in test sonucu incelenecek
Adli Tıp raporu bekleniyor: Hande Erçel'in test sonucu incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında şok edici detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık, bu maddelerin tıbbi bir ilaç kullanımı sonucu olup olmadığını netleştirmek adına Adli Tıp Kurumu’na kritik bir inceleme talebinde bulundu.

Ünlülere yönelik operasyonun ardından alınan numunelerin sonuçları, adli tıp laboratuvarlarından gelen verilerle netleşmeye başladı. Yapılan teknik analizlerde; oyuncu İbrahim Çelikkol ile şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneklerinde kokain ve türevleri saptanırken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi olan THC metaboliti bulundu. Ancak soruşturmanın en dikkat çekici ayağını, Hande Erçel’den alınan örneklerdeki ağır maddeler oluşturdu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel'in test sonucunda 'Morfin' maddesi belirlendi.

Başsavcılık, Erçel'de tespit edilen maddelerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderdi.

MORFİN VE KODEİN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

ERÇEL'İN TEST SONUCU ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti. Yapılan incelemelerde idrar örneğinde 'Morfin' maddesine rastlanan Hande Erçel'in, alınan örneklerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderildi.

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Medya

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gündem

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

