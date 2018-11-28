Adları tek tek açıklandı! Üst siyonist sermayeli şirketler çevreyi kirletiyor

Batı'daki nükleer santrallere ses etmeyen, Türkiye'de kurulacak olan nükleer santrallere ise savaş açan Greenpeace kuruluşu, çevre felaketine yol açan siyonist sermayeli şirketleri açıkladı.

İşte çevreyi kirletenler:

Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Colgate, Palmolive, Johnson & Johnson, Danone gibi şirketler plastik kirliliği krizine katkıda bulunuyorlar.

Şimdi bu şirketlerin tek kullanımlık plastiklerden vazgeçme zamanı.

Ve işte ürettikleri ürünler

Greenpeace'nin tek tek adlarını sıraladığı hemen hepsinin hisseleri ABD merkezli "üst siyonist sermaye" tarafından bu şirketlerin piyasaya sürdükleri ürünlerin kısa bir listesini çıkardık. Kısa diyoruz çünki, şirketler, yan kuruluşları tarafından başka ürünleri de kırk kılığa sokarak pazarlayabiliyor.

Nestle, merkezi İsviçre bulunan bir şirket. Chokella, Crunch, Damak, Kit Kat, Nesquik, Nestlé Gofret, Nestlé Tablet, Nestlé Krem Çikolata, Nestlé Purina, PetCare (Ev hayvanı gıdası), Nestlé Salep, Nestlé Süt, Nestlé Nesfit (4 çeşit kahvaltılık), Coffee-mate, Nescafé'nin 9 çeşidi, Nespresso (Kahve çeşitleri), Nestlé Health Science, Maggi ve Alaçam, Erikli, Nestlé Pure Life pet şişe suları..

Procter&Gamble (P&G) ABD merkezli bir şirket. Alo, Ariel, Fairy (deterjanları), Febreze, Gillette, Gillette Venus, Orkid, İpana, Pantene, Tampax, Rejoice, Prima

PepsiCo da ABD merkezli bir şirket. Pepsi, Lipton Ice Tea, Tropicana, Fruko, Yedigün, 7UP, Rockstar Gatorade, Doritos Lay's, Cheetos, Ruffles, Cerezza.

Coca Cola malûm Amerikan şirketi. Kolanın değişik çeşitlerini pazarlıyor.

Unilever, Holanda ve İngiltere merkezli ülkemize margarini sokan bu şirket.. Vita ve Sana'yı herkes hatırlar. Omo, Rinso, Domestos, Rexona, Signal, Yumoş, Axe, Cif, Clear, Elidor, Dove, Lipton çay çeşitleri, Lux, Algida, Magnum CarteDor, Calve, Max, Cornetto. Knorr (Hazır çorba, çeşni, bulyon, sos vs. 30'a yakın ayrı ürün) Becel, Sana, Dorina, Rama..

Mars, ABD'li bir çikolata şirketi. Twix, Milky Way, Snickers, Mars, Bounty, Dove, Dove Caramel, Maltesers adeta sayısız denecek kadar çikolata pazarlıyor. 2016'da ürünlerinde plastik çıkınca, bütün dünyada utanca gömülen bir şirket.

Kraft Heinz, bir Alman şirketi. Kraft ve Heinz markasıyla soslar, konserveler, çorbalar, mayonezler pazarlıyor.

Mondelez, Kraft şirketinin "atıştırmalık firması" Cadbury Dairy Milk, Milka çikolataları, LU, Nabisco ve Oreo bisküvileri, Tang toz içecekleri, Trident Bubblicious, Falım, First, Jelibon, Olips, Milka, Oreo, Toblerone, Topitop, Missbon, Tofita, PopTip, Tipitip, Şıpsevdi sakızları onların ürünleri. Kent Gıda'yı da satın alarak, bu firmanın ürünlerini de listesine kattı.

Colgate-Palmolive de ABD merkezli şirket. Kendi adını taşıyan diş macununu ve Palm yağını pazarlıyor.

Johnson & Johnson yine ABD şirketi. Kendi adıyla bebek bezleri, Neutrogena kremi, Listerin ağız bakımı, Roc, o.b tampon, Carefree, Visine damla, Desinite krem, Clean&Clear, Piz Buin güneş kremi üretiyor..

Danone, İspanya kuruluşlu bir şirket. Selanik göçmeni yoğurtçu İzak Karasu adlı bir Yahudi tarafından kuruldu. Danino, Danette, Activia, Danone Yoğurt, Danone sütlü atıştırmalıklar, Danissimo, Bi'tat gibi markalarla süt ve süt ürünleri pazarlıyor.

Siz bunların hangisine para veriyorsunuz?

Greenpeace'e güvenilmez

Greenpeace, uluslararası "çevre duyarlılığı" oluşturmaya çalışan bir kuruluş. Merkezi Hollanda. Fakat bizde çoğu "gezici" zihniyetli tiplerin elinde ve "pek güvenilir" değil. Çünki Avrupa ve Amerika'da sayısız nükleer, termik ve hidrolelektrik santralleri varken, bunlar bizim yapacak olduğumuz tek nükleer santrali hedef yaptılar. HES'ler ve termik santrallerimiz de bunların hedefinde. Böyle olunca nasıl güvenirsiniz?